Жители Ростовской области сфотографировали градусники с температурой в +50

Жители Ростовской области устроили в соцсетях целый флешмоб с фотографиями термометров: в экстремальную жару зафиксировали от +50 до +60 градусов. Сейчас люди продолжают активно обсуждать аномальное пекло.
Некоторые отмечают, что невероятно высокую температуру их земляки нагрели под прямыми солнечными лучами, а не в тени, как это обычно делают синоптики. Напомним, по прогнозу Ростовского гидрометцентра на Дону сейчас +42 градуса.
Интернет-пользователи по-разному реагируют на июльский зной, при этом все искренне ждут спада температуры и дождей.
Напомним, первыми о жаре в +50 градусов еще раньше сообщили жители поселка Рассвет.
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