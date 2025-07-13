Что показали на Неделе моды в Париже

Свою новую коллекцию модельеры Дома Виктор Хорстинг и Рольфо Снерен создали, думая о перьях. Точнее, видимо, о пухе, потому что в основе коллекции — гигантские пуховики, надутые пуховые платья, воротники и рукава жакетов, а также юбки. Перья были не только внутри, но и снаружи — например, черное пальто из сверкающих перышек поверх красного платья из них же. Некоторые многослойные наряды выглядели так, будто на них перьев не хватило. И это пошло им на пользу — модели обретали изысканный готический вид.