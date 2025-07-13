Собянин: материалы и оборудование для реновации поставляют более чем 15 регионов

«Это позволяет нам гарантированно обеспечивать строительство практически на 100% отечественными материалами, не уступающими по качеству импортным аналогам», — отметил градоначальник.
По его словам, лифты, строительные конструкции и вентиляцию создают прямо в Москве. Стеклопакеты для новостроек производят во Владимире, Тольятти, Иванове, Нижнем Новгороде и Оренбургской области. Газобетон привозится из Калужской и Ярославской областей, а керамогранитные плитки — из Челябинской области.
Одно из предприятий по созданию керамоблоков расположено в Татарстане. При этом из Псковской области поставляют электрокабели и отопительные устройства, из Мордовии — оптический кабель и светильники, из Санкт-Петербурга — домофоны, а из Рязани — счетчики расхода воды и тепла.
«Строительство по реновации в столице — это не только создание комфортной среды и удобного жилья для москвичей, но и мощный двигатель российской экономики», — указал мэр.
Ранее Собянин рассказывал, что стареющая застройка также будет включаться в программу реновации. По его словам, в столице требуется поэтапно обновлять жилой фонд. В частности, градоначальник призвал возводить дома на месте бывших промзон, на свободных площадках и в уже сформировавшихся жилых кварталах.