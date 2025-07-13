Собянин: материалы и оборудование для реновации поставляют более чем 15 регионов

Одно из предприятий по созданию керамоблоков расположено в Татарстане. При этом из Псковской области поставляют электрокабели и отопительные устройства, из Мордовии — оптический кабель и светильники, из Санкт-Петербурга — домофоны, а из Рязани — счетчики расхода воды и тепла.