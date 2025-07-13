Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: материалы и оборудование для реновации поставляют более чем 15 регионов

Материалы, изделия и оборудование для столичной программы реновации поставляют из свыше чем 15 регионов России. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«Это позволяет нам гарантированно обеспечивать строительство практически на 100% отечественными материалами, не уступающими по качеству импортным аналогам», — отметил градоначальник.

По его словам, лифты, строительные конструкции и вентиляцию создают прямо в Москве. Стеклопакеты для новостроек производят во Владимире, Тольятти, Иванове, Нижнем Новгороде и Оренбургской области. Газобетон привозится из Калужской и Ярославской областей, а керамогранитные плитки — из Челябинской области.

Одно из предприятий по созданию керамоблоков расположено в Татарстане. При этом из Псковской области поставляют электрокабели и отопительные устройства, из Мордовии — оптический кабель и светильники, из Санкт-Петербурга — домофоны, а из Рязани — счетчики расхода воды и тепла.

«Строительство по реновации в столице — это не только создание комфортной среды и удобного жилья для москвичей, но и мощный двигатель российской экономики», — указал мэр.

Ранее Собянин рассказывал, что стареющая застройка также будет включаться в программу реновации. По его словам, в столице требуется поэтапно обновлять жилой фонд. В частности, градоначальник призвал возводить дома на месте бывших промзон, на свободных площадках и в уже сформировавшихся жилых кварталах.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше