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Пыльные бури могут накрыть Ростовскую область на предстоящей неделе

Климатолог Александр Иошпа в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» спрогнозировал пыльные бури на предстоящей неделе в Ростовской области.

Источник: Freepik

Ученый отметил, что риск подобных явлений в регионе обусловлен преобладанием восточного ветра, который несёт пыль с востока Ростовской области и Калмыкии.

На образование пыльных бурь, по мнению ученого, влияет и высокая температура воздуха, иссушающая почву. Образовавшуюся пыль с поверхности может поднять даже ветер скоростью в 5−8 метров в секунду.

Вероятность пыльных бурь снизится только к 17—18 июля, когда в Ростовской области восточный ветер сменится на западный и пройдут дожди.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России РоманВильфанд предупреждал о «волне тепла», опасной для здоровья людей. Она продержится в регионе как минимум до середины предстоящей недели.