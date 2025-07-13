Опорник столичного «Торпедо» Хосонов может перейти в самарские «Крылья Советов»

В минувшем сезоне за подмосковную команду выходил в 17 встречах (гол и два ассиста), за «черно-белых» — в 12 (мяч и два «горчичника»). Контракт с последними — до конца 2027 года. Сейчас оценивается в 1 млн евро или 91,1 млн рублей.