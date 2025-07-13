Опорник столичного «Торпедо» Хосонов может перейти в самарские «Крылья Советов»

Полузащитник «черно-белых» хочет закрепиться в Премьер-лиге после отстранения команды от чемпионата.
27-летний Хетаг Хосонов родился во Владикавказе. В июле 2014 года вошел в систему столичного ЦСКА. Летом 2018-го попал в основу. Правда, уже в январе 2019-го отправился в аренду в «Тамбов».
В июне 2020-го вернулся, а в августе перешел в «Аланию». Оттуда через 3 года перебрался в «Химки». С ними был до начала 2025-го. Позже пополнил состав столичного «Торпедо».
В минувшем сезоне за подмосковную команду выходил в 17 встречах (гол и два ассиста), за «черно-белых» — в 12 (мяч и два «горчичника»). Контракт с последними — до конца 2027 года. Сейчас оценивается в 1 млн евро или 91,1 млн рублей.
О возможном переходе в «Крылья Советов» сообщает Metaratings.ru. Издание сообщает, что волжане заинтересованы в опорнике. Но пока Хосонов продолжает готовиться к розыгрышу Первой лиги с москвичами.
Недавно «зелено-бело-синие» уступили грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1. Это был последний товарищеский матч перед началом чемпионата.
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