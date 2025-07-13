Энергетики Ростовской области сократили плановые ремонты и следят за авариями

К слову, оперативных задач у энергетиков сейчас немало. В частности, сегодня, 13 июля, из-за технологического нарушения в сети в Ростове-на-Дону частично отключилось электричество на улицах Погодина, Ларина, Герасименко, в переулке Ашхабадском и на проспекте Нагибина.