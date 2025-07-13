Энергетики Ростовской области сократили плановые ремонты и следят за авариями

Энергетики в Ростовской области снизили активность относительно плановых ремонтов в экстремальную жару. Это можно проследить, например, по графикам на портале АО «Донэнерго».
При этом ситуацию с электроснабжением сейчас держат на особом контроле. Ранее специалисты перешли на работу в режиме повышенной готовности.
К слову, оперативных задач у энергетиков сейчас немало. В частности, сегодня, 13 июля, из-за технологического нарушения в сети в Ростове-на-Дону частично отключилось электричество на улицах Погодина, Ларина, Герасименко, в переулке Ашхабадском и на проспекте Нагибина.
Также временные аварийные отключения зафиксировали на ряде улиц в Шахтах, Азове, Каменске-Шахтинском и Новочеркасске. Известно о ремонтных работах в Таганроге.
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