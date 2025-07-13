Ачинск с размахом отметил фестиваль русских народных игр

В Ачинске с большим успехом прошел фестиваль русских народных игр, привлекший внимание множества жителей и гостей города.
Яркие кадры с мероприятия заполонили социальные сети, свидетельствуя о живом интересе к традиционным развлечениям.
Фестиваль предложил участникам широкий выбор старинных русских игр и забав, в которых смогли принять участие как взрослые, так и дети.
Мероприятие прошло в атмосфере радости и единения, напомнив о богатом культурном наследии России.
Организаторы фестиваля остались довольны откликом и отметили, что подобные мероприятия способствуют популяризации народных традиций и укреплению связи поколений.
Следующий этап фестиваля русских народных игр состоится уже совсем скоро — 20 июля в городе Норильск. Жителей и гостей северного города ждет насыщенная программа и возможность окунуться в мир русских народных традиций.
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