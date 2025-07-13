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Появились новые кадры с автомобилем Путина

Тележурналист «России 1» Зарубин опубликовал новые кадры с авто Aurus Путина.

МОСКВА, 13 июля — РИА Новости. Новые кадры с автомобилем президента РФ Владимира Путина Aurus опубликовал тележурналист «России 1» Павел Зарубин.

Кадры в президентском лимузине были сняты в январе 2025 года в ходе рабочей поездки главы государства в Тольятти. На них представлены, в том числе, интерьер пассажирского салона, внутренне освещение автомобиля.

На видео, опубликованном в Telegram-канале Зарубина, президент отметил, что часто общается со своими собеседниками прямо в автомобиле, чтобы не терять времени.

«Машина комфортная и довольно большая. Удобная для того, чтобы здесь общаться», — сказал Путин.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса «люкс», проект получил кодовое название «Кортеж» и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы «Соллерс» и фонда Tawazun из ОАЭ.