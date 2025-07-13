На Крымском мосту работают все пункты досмотра

Напомним, с самого утра 13 июля перед Крымским постом собираются километровые очереди из автомобилей. Так, по состоянию на 15:00, в очереди со стороны Тамани находится 985 машин, а со стороны Керчи — 520. Проезда приходится ждать около трех часов.