На Крымском мосту работают все пункты досмотра

Из-за большого потока транспорта на Крымском мосту работают все досмотровые пункты. Об этом сообщили в министерстве транспорта России.
— На транспортном переходе через Керченский пролив с обеих сторон работают специальные пункты, где проверяют все транспортные средства, пассажиров, багаж и ручную кладь. Для досмотра задействованы все пункты и максимальное число сотрудников, — рассказали в Минтрансе РФ.
Напомним, с самого утра 13 июля перед Крымским постом собираются километровые очереди из автомобилей. Так, по состоянию на 15:00, в очереди со стороны Тамани находится 985 машин, а со стороны Керчи — 520. Проезда приходится ждать около трех часов.