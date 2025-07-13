Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Крымском мосту работают все пункты досмотра

Для досмотра задействованы все пункты и максимальное число сотрудников.

Источник: инфоцентр "Крымский мост"

Из-за большого потока транспорта на Крымском мосту работают все досмотровые пункты. Об этом сообщили в министерстве транспорта России.

— На транспортном переходе через Керченский пролив с обеих сторон работают специальные пункты, где проверяют все транспортные средства, пассажиров, багаж и ручную кладь. Для досмотра задействованы все пункты и максимальное число сотрудников, — рассказали в Минтрансе РФ.

Напомним, с самого утра 13 июля перед Крымским постом собираются километровые очереди из автомобилей. Так, по состоянию на 15:00, в очереди со стороны Тамани находится 985 машин, а со стороны Керчи — 520. Проезда приходится ждать около трех часов.