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В Норильске подростки из трудотряда побывали в Музее боевой славы

В Норильске полицейские совместно с членом Общественного совета при ОМВД России по городу Норильску Дмитрием Губаревым организовали познавательную экскурсию для ребят из трудового отряда.

В Норильске полицейские совместно с членом Общественного совета при ОМВД России по городу Норильску Дмитрием Губаревым организовали познавательную экскурсию для ребят из трудового отряда.

Мероприятие, прошедшее в рамках акции «Каникулы с общественным советом», было приурочено ко Дню памяти Героя России Магомеда Нурбагандова.

Местом проведения стал Музей боевой славы в Талнахе, созданный норильскими ветеранами боевых действий. В стенах музея подростки и их педагоги смогли прикоснуться к истории подвигов земляков-норильчан.

Особое внимание было уделено личности лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, героизм которого стал символом верности долгу и присяге. Ребята с замиранием сердца слушали рассказ о мужестве и стойкости офицера, до последнего вздоха оставшегося преданным своим принципам.

Школьники с большим интересом рассматривали экспонаты музея, узнавали о службе сотрудников органов внутренних дел и других норильчан в «горячих точках», их подвигах и полученных наградах.

В завершение встречи Дмитрий Губарев напомнил подросткам о необходимости соблюдения правил безопасности в сфере IT, что особенно актуально в современном мире.

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Лесосибирске открылась выставка, посвященная милиции в годы ВОВ.