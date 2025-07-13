В Норильске подростки из трудотряда побывали в Музее боевой славы

Особое внимание было уделено личности лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, героизм которого стал символом верности долгу и присяге. Ребята с замиранием сердца слушали рассказ о мужестве и стойкости офицера, до последнего вздоха оставшегося преданным своим принципам.