Жители нескольких улиц Ростова остались без электричества в жару

Днем в Ростове-на-Дону, на ряде улиц в районе «Горизонта», пропало электричество. После этого начались восстановительные работы, сообщает АО «Донэнерго».
Отключение произошло в 12:56 после технологического нарушения в сети. В связи с этим оказались частично обесточены улицы Погодина, Ларина, Герасименко, переулок Ашхабадский и проспект Нагибина.
Восстановить подачу электричества планировали в течение трех часов. Подключили дома или нет к этому моменту, неизвестно. Потребителям напомнили, что электроснабжение должны вернуть без дополнительного предупреждения.
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