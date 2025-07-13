Россияне стали в два раза чаще подавать заявления на заключение брака

1 июля депутат Госдумы Сардана Авксентьева («Новые люди») предложила втрое сократить срок между подачей заявления и регистрацией брака. Парламентарий отметила, что сейчас заключение брака может быть произведено только по истечении месяца со дня подачи заявления в орган ЗАГС. Однако столь длительный срок ожидания не всегда удобен гражданам и нередко создает избыточную бюрократическую нагрузку. Поэтому следует сократить срок подачи заявления с 30 до 10 календарных дней, считает Авксентьева.