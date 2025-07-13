Около 3 тыс человек приняли участие в сап-заплыве по Москве-реке

По Москве-реке проплыли участники в костюмах Нептуна и дельфина, мухомора и лягушки, принцесс, ангелов, пчел, тигров и многих других. В частности, для гостей приготовили конкурс на лучший костюм и оформление доски, а также выбрали «Мистера Сап» и «Мисс Сап» — победители получили призы.