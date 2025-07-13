Около 3 тыс человек приняли участие в сап-заплыве по Москве-реке

По Москве-реке проплыли участники в костюмах Нептуна и дельфина, мухомора и лягушки, принцесс, ангелов, пчел, тигров и многих других. В частности, для гостей приготовили конкурс на лучший костюм и оформление доски, а также выбрали «Мистера Сап» и «Мисс Сап» — победители получили призы.
Кроме того, участников фестиваля ждут диджей-сет, подвижные игры, развлечения для детей, фотозоны, мастер-классы и концерт с участием групп PIZZA, MONA и певца Игоря Николаева.
«Заплывы на сап-досках уже стали доброй традицией. Каждый раз они собирают множество участников», — отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Также 13 июля горожане могут посетить фестиваль «Ретрорейс», который проходит на Воробьевых горах. Мероприятие посвятили 2000-м годам и культуре автомобильного тюнинга. Посетители увидят несколько тематических зон, посвященных автотюнингу, экшн-спорту и уличной культуре.