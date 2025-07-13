Ученые обнаружили на севере Прикамья редкие виды флоры и фауны

В бассейне прикамской реки Колвы в течение 10 дней работала экспедиция Русского географического общества. За это время ученые преодолели 180 километров, частично повторив путь исследователя XIX века Эрнста Гофмана. Они уже поделились предварительными результатами своих исследований и рассказали о необычных находках. Среди найденных редких видов растений — лишайник, занесенные в Красные книги орхидеи. В коллекцию экспедиции попало около тысячи насекомых, обнаружено 72 вида птиц. Среди них — краснокнижные дубровник, скопа и большая выпь.