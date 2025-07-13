Насколько подорожали стойматериалы и как сэкономить в ходе строительства

Лето — сезон стройки, ремонтов и, соответственно, роста цен на стройматериалы. Выясним, насколько они подорожали и как сэкономить в ходе строительства.
Что подорожало.
По данным одного из крупных сетевых строительных магазинов, средний чек покупки товаров для ремонта и строительства в мае этого года составил 4,3 тысячи рублей. Стройматериалы и инструменты за год подорожали в России более чем на пять процентов.
Среди лидеров по росту цен цемент (добавил 15−20 процентов), арматура (18 процентов), пиломатериалы (до 25 процентов), сухие смеси (10−12 процентов), древесные плиты и фанера (их стоимость выросла на 20−30 процентов).
С началом летнего сезона цены продолжили расти. Это обусловлено не экономическими факторами или инфляцией, а скорее, сезонным спросом. Удорожание строительных товаров и услуг на 10−20 процентов летом — тенденция ежегодная. При этом рост логистических затрат, безусловно, играет роль.
Как сэкономить.
Что выгоднее в 2025 году: аренда жилья или ипотека.
Обои.
Флизелиновые обои — от 1600 рублей за рулон. Подешевле: бумажные обои — от 200 рублей за рулон.
ДСП.
Плита ДСП, 16 мм, 1 м2 — от 1100 рублей. Подешевле: плита МДФ, 16 мм, 1 м2 — от 600 рублей.
Краска.
Краска водоэмульсионная быстросохнущая, 1,2 кг — от 400 рублей. Подешевле: краска акриловая, 1,2 кг — от 250 рублей.
Штукатурка.
Штукатурка гипсовая, 30 кг — от 450 рублей. Подешевле: штукатурка цементная, 30 кг — от 300 рублей.
Ламинат.
33-й класс, толщина 10 мм — от 850 ₽/ м2.Подешевле: 33-й класс, толщина 8 мм — от 550 ₽/м2.Толщину ниже 8 мм приобретать не рекомендуют.
Арматура для фундамента.
Металлическая арматура, 8 мм — от 70 ₽/м. Подешевле: композитная арматура — от 30 ₽/м.
Андрей Данилин, директор строительной Компании:
— Поскольку мы занимаемся деревянным домостроением, то сильнее всего ощущаем удорожание пиломатериалов. Конечно, летом цены увеличиваются всегда, но сейчас и ассортимент стал хуже. Импортные производители завозят меньше материалов в Россию, некоторые вообще ушли. Внутренний рынок пока не покрывает весь спрос.
Многие россияне при ремонте квартиры задумываются о перепланировке, однако, согласно рекомендациям специалистов, ее необходимо согласовывать с компетентными органами. Кроме того, людям, выполнившим перепланировку в квартире без официального согласования, могут грозить штрафы.