Ливни с грозами придут в Ростовскую область, объявлено штормовое предупреждение

Местами по Ростовской области с 15 часов и вечером 13 июля, а также днем и вечером 14 июля ожидаются дожди с грозами, градом и ветром до 20−24 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Жителей Дона просят помнить о безопасности в непогоду. Дождь и ветер лучше пережидать в помещении. Если стихия все же застанет на улице, нельзя находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам.
При скачках электричества необходимо отключать технику. Просить о помощи нужно по номерам «101» или «112».
Добавим, несмотря на возможные осадки, в регионе сейчас также действует предупреждение о сильной жаре до +42 градусов.
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