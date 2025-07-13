Ливни с грозами придут в Ростовскую область, объявлено штормовое предупреждение

Жителей Дона просят помнить о безопасности в непогоду. Дождь и ветер лучше пережидать в помещении. Если стихия все же застанет на улице, нельзя находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам.