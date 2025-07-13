Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ливни с грозами придут в Ростовскую область, объявлено штормовое предупреждение

13 и 14 июля в Ростовской области пройдут грозовые ливни.

Источник: Комсомольская правда

Местами по Ростовской области с 15 часов и вечером 13 июля, а также днем и вечером 14 июля ожидаются дожди с грозами, градом и ветром до 20−24 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Жителей Дона просят помнить о безопасности в непогоду. Дождь и ветер лучше пережидать в помещении. Если стихия все же застанет на улице, нельзя находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электричества необходимо отключать технику. Просить о помощи нужно по номерам «101» или «112».

Добавим, несмотря на возможные осадки, в регионе сейчас также действует предупреждение о сильной жаре до +42 градусов.

Подпишись на нас в Telegram.