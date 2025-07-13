Побегут по-новому маршруту: в Омске определили трассы забегов SIM-2025

Сильнее всего организаторам пришлось изменить маршрут тех участников, кто побежит по главной сертифицированной трассе на 42,195 км. Марафонцы должны будут преодолеть 2 круга по 21,1 км. Бежать предстоит почти через весь город: от улицы Кемеровская до стадиона «Авангард», в том числе по историческому центру города. Такой маршрут простроили не случайно: на трассе почти отсутствуют повороты, что немаловажно для марафонцев.