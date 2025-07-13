Побегут по-новому маршруту: в Омске определили трассы забегов SIM-2025

Стали известны трассы Сибирского международного марафона. По традиции он пройдет в День города, 2 августа. Для участников организаторы подготовили 3 дистанции: 3 км, 10 км и 42, 195 км. В этом год маршруты изменились: трассу решили сделать более прямой для удобства бегунов. Старт и финиш пройдут на Соборной площади.
Сибирский международный марафон пройдет в центре города: стартуют бегуны на Соборной площади. Финишируют там же. Всего — 3 дистанции. Самая короткая и, пожалуй, самая массовая в 3 км проложена в самом центре Омска: участники побегут по улицам Ленина, Партизанской и Ивана Алексеева. Участники, которые выберут 10-километровую дистанцию, побегут от Соборной площади до парка «Зеленый остров». Маршруты претерпели изменения.
Сильнее всего организаторам пришлось изменить маршрут тех участников, кто побежит по главной сертифицированной трассе на 42,195 км. Марафонцы должны будут преодолеть 2 круга по 21,1 км. Бежать предстоит почти через весь город: от улицы Кемеровская до стадиона «Авангард», в том числе по историческому центру города. Такой маршрут простроили не случайно: на трассе почти отсутствуют повороты, что немаловажно для марафонцев.
Сибирский международный марафон ежегодно собирает тысячи омичей и гостей города. Это уже масштабное культурно-массовое событие. Приезжают на SIM спортсмены даже из других стран.
Сейчас участники регистрируются и выбирают дистанции. Стартует забег почти через 3 недели. Стартовый городок откроется 2 августа в 6:30. Общий старт участников соревнований в 8:00.