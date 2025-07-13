Софья Палкина из Тольятти стала первой на Кубке сильнейших спортсменов

Представительница Самарской области взяла золото на турнире в Беларуси (6+). Об этом глава 63-го региона Вячеслав Федорищев сообщил в своем телеграм-канале.
Софья Палкина стала первой в метании молота. Отправила снаряд на 76,22 метра. Это результат топ-10 мирового профильного рейтинга, уточнил губернатор.
«Софья представляет СШОР № 3 города Тольятти. Поздравляю ее и тренера Быкова Владимира Александровича», — написал Вячеслав Федорищев.
Ранее в Самаре определили чемпионов России по пляжному теннису среди юниоров 12 июля.
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