Уфимский школьник пересдал ЕГЭ по математике на сто баллов

Выпускник лицея № 94 Данил Панченко пересдал математику и улучшил свой результат на экзамене по ЕГЭ. Об успехах школьника сообщил руководитель районной администрации Айдар Базгудинов.
По его словам, сначала Данил набрал 84 бала, а затем решил пересдать, будучи недовольным итогом.
Глава администрации поздравил школьника, отметив, что тот проявил волю к победе.
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