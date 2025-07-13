13 июля Ростовская область оказалась самым жарким местом в России. Об этом можно судить по температурной карте, которая обновляется в онлайн-режиме.
Регион отмечен фиолетовым цветом, что соответствует температурному показателю «более 40 градусов». В частности, в эпицентре тепловой волны находятся Ростов-на-Дону, Шахты, Каменск-Шахтинский, Белая Калитва, Семикаракорск и некоторые другие города.
В остальных регионах страны жара также есть, но ситуация не столь экстремальная. К слову, жара, равнозначная донскому зною, наблюдается сейчас в Северной Африке и Саудовской Аравии.
Напомним, ранее градусники жителей Ростовской области показали +50 и +60 градусов.
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