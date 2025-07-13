У Крымского моста скопилось более 1,5 тысячи машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Очередь автомобилей, ожидающих проезда по Крымскому мосту, в воскресенье выросла до более чем 1,5 тысячи машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.