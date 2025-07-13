У Крымского моста скопилось более 1,5 тысячи машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Очередь автомобилей, ожидающих проезда по Крымскому мосту, в воскресенье выросла до более чем 1,5 тысячи машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
На 7 утра в воскресенье проезда ожидали 1,1 тысячи машин, в 9.00 — более 1,3 тысяч транспортных средств.
«В очереди со стороны Тамани находится 915 транспортных средств. Ожидание около трёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 630 транспортных средств. Ожидание более двух часов», — говорится в сообщении на 16.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.