Выбираем рейс, маршрут и отель в главном городе Турции

На пути в саму Софию — по площади Султанахмет, где раньше был ипподром, а теперь остались обелиск фараона Тутмоса, Змеиная колонна и столб Константина, — не забудьте о том, что это действующая мечеть и поэтому женщин туда не пустят без платка, а мужчин — в шортах. Помнить и соблюдать эти правила несложно, и оно того стоит — в этом вы убедитесь, как только увидите архитектурное чудо Софийского собора изнутри, с его уникальным куполом, мозаикой императрицы Зои и арабской каллиграфией на огромных деревянных медальонах.