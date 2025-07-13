Оранжевый уровень опасности объявлен на понедельник в Беларуси

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Жаркий и грозовой понедельник ожидает жителей Беларуси, предупредили в Белгидромете.
На большей части страны в понедельник, 14 июля, ожидаются грозы, днем во время гроз пройдут сильные ливни, вероятно шквалистое усиление ветра, порывы которого могут достигать 15−20 м/с.
«Днем по юго-востоку страны максимальная температура воздуха достигнет +30°С», — особо предупредили синоптики.
В Белгидромете также уточнили, что грозы ожидаются в столице Беларуси.
В МЧС в свою очередь предупредили, что при таких погодных условиях существуют риски нарушения электроснабжения, возникновения природных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях, гибели людей на воде при купании, увеличения количества ДТП.