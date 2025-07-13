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Оранжевый уровень опасности объявлен на понедельник в Беларуси

Грозы, сильные ливни, шквалистое усиление ветра… В МЧС предупредили, что при таких погодных условиях существуют риски нарушения электроснабжения, возникновения природных пожаров, а также гибели людей на воде при купании, увеличения количества ДТП.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 84% 760 мм рт. ст. +25°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Жаркий и грозовой понедельник ожидает жителей Беларуси, предупредили в Белгидромете.

На большей части страны в понедельник, 14 июля, ожидаются грозы, днем во время гроз пройдут сильные ливни, вероятно шквалистое усиление ветра, порывы которого могут достигать 15−20 м/с.

«Днем по юго-востоку страны максимальная температура воздуха достигнет +30°С», — особо предупредили синоптики.

В Белгидромете также уточнили, что грозы ожидаются в столице Беларуси.

В МЧС в свою очередь предупредили, что при таких погодных условиях существуют риски нарушения электроснабжения, возникновения природных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях, гибели людей на воде при купании, увеличения количества ДТП.