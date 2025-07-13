Звезды задают пляжные тренды: какие купальники актуальны в этом сезоне

— Можно сочетать купальники из разных комплектов, главное, чтобы ткани подходили друг к другу. Базовый черный купальник должен быть у каждой девушки, а вот ткань в полоску останется актуальной для худеньких дам. Посадку лучше выбрать среднюю. В будущем также будут актуальны купальные шорты, как это было в начале 2000-х. Они подчеркнут красивые формы и сделают образ более привлекательным, — добавила стилист. — Телесного цвета лучше избегать, так как он может выглядеть неестественно. Вместо этого выбирайте базовые оттенки, такие как черный и красный, а также актуальные желтый и коралловый цвета.