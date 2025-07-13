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Сотни людей пришли попрощаться с Пермским зоопарком

Очередь начиналась ещё с кассы.

Источник: Александр Тепикин / АиФ

Попрощаться с Пермским зоопарком, основанным в 1933 году, пришли сотни горожан, передаёт корреспондент perm.aif.ru.

13 июля 2025 года стал последним рабочим днём Пермского зоопарка, находящегося на ул. Монастырской, 10. В этот день сотрудники учреждения проводили бесплатные экскурсии и показательные кормления. Кроме того, пермяки могли написать несколько тёплых слов на стенде с пожеланиями.

Очередь желающих попасть в Пермский зоопарк начиналась ещё с кассы. На самой территории можно было увидеть сотни пермяков, которые приходили целыми семьями, чтобы насладиться прогулкой по зоопарку и понаблюдать за его обитателями — животными и птицами.

Сейчас животных, которые по-прежнему остаются на старой территории, ждёт переезд. Дату открытия нового зоопарка объявят позже.