Сотни людей пришли попрощаться с Пермским зоопарком

Попрощаться с Пермским зоопарком, основанным в 1933 году, пришли сотни горожан, передаёт корреспондент perm.aif.ru.
13 июля 2025 года стал последним рабочим днём Пермского зоопарка, находящегося на ул. Монастырской, 10. В этот день сотрудники учреждения проводили бесплатные экскурсии и показательные кормления. Кроме того, пермяки могли написать несколько тёплых слов на стенде с пожеланиями.
Очередь желающих попасть в Пермский зоопарк начиналась ещё с кассы. На самой территории можно было увидеть сотни пермяков, которые приходили целыми семьями, чтобы насладиться прогулкой по зоопарку и понаблюдать за его обитателями — животными и птицами.
Сейчас животных, которые по-прежнему остаются на старой территории, ждёт переезд. Дату открытия нового зоопарка объявят позже.