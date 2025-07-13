Сотни людей пришли попрощаться с Пермским зоопарком

Очередь желающих попасть в Пермский зоопарк начиналась ещё с кассы. На самой территории можно было увидеть сотни пермяков, которые приходили целыми семьями, чтобы насладиться прогулкой по зоопарку и понаблюдать за его обитателями — животными и птицами.