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На подъездах к Крымскому мосту начали раздавать воду

Для водителей, стоящих в пробке на досмотр у Крымского моста, организована раздача воды. По данным оперштаба Кубани, этим занимаются порядка десятка волонтеров на двух точках.

Источник: Reuters

Они находятся у поворота на п. Волна и в 2 км от него в сторону моста.

На 17:00 ожидание проезда с обеих сторон моста через Керченский пролив составляет около двух часов. В очереди стоят 620 машин в Краснодарском крае и 510 в Крыму.