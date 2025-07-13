На подъездах к Крымскому мосту начали раздавать воду

Они находятся у поворота на п. Волна и в 2 км от него в сторону моста.
На 17:00 ожидание проезда с обеих сторон моста через Керченский пролив составляет около двух часов. В очереди стоят 620 машин в Краснодарском крае и 510 в Крыму.
Для водителей, стоящих в пробке на досмотр у Крымского моста, организована раздача воды. По данным оперштаба Кубани, этим занимаются порядка десятка волонтеров на двух точках.
Они находятся у поворота на п. Волна и в 2 км от него в сторону моста.
На 17:00 ожидание проезда с обеих сторон моста через Керченский пролив составляет около двух часов. В очереди стоят 620 машин в Краснодарском крае и 510 в Крыму.