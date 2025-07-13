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В Волгограде ушел из жизни контрабасист Алексей Селин

Музыканта не стало 10 июля.

О безвременной кончине артиста Оркестра русских народных инструментов им. Н. Н. Калинина, контрабасиста Алексея Селина, сообщили в Волгоградской филармонии.

«Волгоградская филармония с прискорбием сообщает, что 10 июля, на 61-ом году жизни скоропостижно скончался артист Оркестра русских народных инструментов им. Н. Н. Калинина, замечательный контрабасист Алексей Викторович Селин», — говорится в сообщении.

Как отмечают коллеги, Алексей Селин был замечательным человеком, который работал с самого основания оркестра, где его ценили и уважали. А «великолепное чувство ритма» у музыканта и умение играть на контрабасе с «бархатным» звуком создавали основу звучания всего коллектива.

Многие годы Алексей Селин выполнял обязанности инспектора оркестра. Его называли мастером на все руки — он легко и качественно делал все: от создания реквизита для концертов до ремонта струнных инструментов и покрытия лаком гуслей.

«Сложно будет без его энергетики, звука, умелых рук, доброты, любви к своему делу и оркестру. Светлая память нашему дорогому другу и коллеге!», — подчеркивается в некрологе.

«МК в Волгограде» приносит искренние соболезнования родным и близким Алексея Селина.