В Волгограде ушел из жизни контрабасист Алексей Селин

Как отмечают коллеги, Алексей Селин был замечательным человеком, который работал с самого основания оркестра, где его ценили и уважали. А «великолепное чувство ритма» у музыканта и умение играть на контрабасе с «бархатным» звуком создавали основу звучания всего коллектива.