В Волгограде ушел из жизни контрабасист Алексей Селин

О безвременной кончине артиста Оркестра русских народных инструментов им. Н. Н. Калинина, контрабасиста Алексея Селина, сообщили в Волгоградской филармонии.
«Волгоградская филармония с прискорбием сообщает, что 10 июля, на 61-ом году жизни скоропостижно скончался артист Оркестра русских народных инструментов им. Н. Н. Калинина, замечательный контрабасист Алексей Викторович Селин», — говорится в сообщении.
Как отмечают коллеги, Алексей Селин был замечательным человеком, который работал с самого основания оркестра, где его ценили и уважали. А «великолепное чувство ритма» у музыканта и умение играть на контрабасе с «бархатным» звуком создавали основу звучания всего коллектива.
Многие годы Алексей Селин выполнял обязанности инспектора оркестра. Его называли мастером на все руки — он легко и качественно делал все: от создания реквизита для концертов до ремонта струнных инструментов и покрытия лаком гуслей.
«Сложно будет без его энергетики, звука, умелых рук, доброты, любви к своему делу и оркестру. Светлая память нашему дорогому другу и коллеге!», — подчеркивается в некрологе.
«МК в Волгограде» приносит искренние соболезнования родным и близким Алексея Селина.