Скоростной прямой автобус запустят из Таганрога в Москву с 15 июля

С 15 июля в Ростовской области собираются запустить ежедневный летний автобусный экспресс Таганрог — Москва. Время в пути по этому маршруту составит всего 13−14 часов, говорится группе VK донских автовокзалов.
Планируется, что автобусы будут курсировать ежедневно до 31 августа. В маршрут включили остановки на Главном и Пригородном автовокзалах Ростова-на-Дону.
Оправление из Таганрога в 21:30, далее прибытие на вокзал Ростов Главный в 23:30, на Ростов Пригородный в 00:05. Прибытие в Москва, на Красногвардейский автовокзал, в 14 часов.
Пассажирам обещают современные автобусы с кондиционерами, кулерами с водой, телевизорами и мягкими раздвижными креслами. Тажке предполагается наличие розеток и USB-разъемов для зарядки гаджетов.
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