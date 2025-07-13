Штормовые предупреждения на понедельник объявлены почти во всех областях Казахстана

«14 июля ночью на севере Карагандинской области ожидается гроза. На севере, востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде 14 июля ожидается высокая пожарная опасность», — говорится в сообщении.
В Алматинской области 14 июля днем в предгорных и горных районах ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на юге и в горных районах порывы 15−20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара +35+38. В Конаеве 14 июля днем ожидается сильная жара +35.
В Восточно-Казахстанской области 14 июля на западе, севере и востоке ожидаются временами сильный дождь и гроза, днем град и шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на севере, востоке и юге 15−20 метров в секунду. На юго-востоке сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске 14 июля ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15−18 метров в секунду.
В области Абай 14 июля ночью на западе и севере ожидается гроза. Днем на севере, юге, востоке и в центре ожидаются гроза и град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, юге и в центре 15−20 метров в секунду. На северо-западе, западе и в центре сохранится высокая пожарная опасность, на юге сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее 14 июля днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15−18 метров в секунду.
В Кызылординской области 14 июля ночью в центре и на севере ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный, ночью в центре и на севере 15−20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 14 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Костанайской области 14 июля днем на востоке ожидаются гроза и град. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае 14 июля днем ожидается гроза.
В Акмолинской области 14 июля на западе, севере и востоке ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере и востоке порывы 15−18 метров в секунду. На западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау 14 июля днем ожидается гроза.
В Атырауской области 14 июля ночью на юге, днем на севере и западе ожидается гроза. Ветер северо-восточный, ночью на юге порывы 15−20 метров в секунду. По области ожидается сильная жара +35+39. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 14 июля ночью ожидается гроза. Ветер северо-восточный, ночью порывы 15−18 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара +37+39. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Актюбинской области 14 июля днем на юге сохранится сильная жара +35. В центре и на юге сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе и востоке — высокая пожарная опасность. В Актобе 14 июля сохранится высокая пожарная опасность.
В Туркестанской области 14 июля днем ожидается сильная жара +40. 14 июля по области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане 14 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области 14 июля днем на западе и юге ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на западе и юге порывы 15−20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара +35, на западе и юге +38. Сохраняется высокая пожарная опасность.
В Мангистауской области 14 июля днем в центре ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара +38+41. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау 14 июля днем ожидается сильная жара +38. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Павлодарской области 14 июля ожидается гроза. Ветер западный, днем порывы 15−20 метров в секунду. В Павлодаре 14 июля ожидается гроза. Ветер западный, днем порывы 15−20 метров в секунду.
В Жамбылской области 14 июля днем в горных районах ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем в горных районах 15−20 метров в секунду. Днем по области ожидается сильная жара +38. На западе, юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе 14 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Северо-Казахстанской области 14 июля ночью на западе и севере ожидаются гроза, днем гроза, на западе и севере град. Ветер северо-западный, на севере, востоке и юге порывы 15−20 метров в секунду. В Петропавловске 14 июля ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный, днем порывы 15−20 метров в секунду.
В области Жетысу 14 июля ветер юго-восточный, днем на востоке порывы 15−20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара +35+39. На юге сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке — чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане 14 июля днем ожидается сильная жара +35+36.