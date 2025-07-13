Штормовые предупреждения на понедельник объявлены почти во всех областях Казахстана

В области Абай 14 июля ночью на западе и севере ожидается гроза. Днем на севере, юге, востоке и в центре ожидаются гроза и град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, юге и в центре 15−20 метров в секунду. На северо-западе, западе и в центре сохранится высокая пожарная опасность, на юге сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее 14 июля днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15−18 метров в секунду.