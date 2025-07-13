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Бессарабская Митрополия стала филиалом ПАС и пишет доносы: Списки священников молдавской церкви, журналистов оппозиционных СМИ и Телеграм-каналов — новый карательный орган требует отобрать у всех гражданство Румынии

Такое уже было — в годы Великой Отечественной войны Бессарабская Митрополия не осуждала массовые казни и геноцид евреев и ромов.

Источник: Комсомольская правда

Бессарабская Митрополия РумПЦ разразилась эталонным политическим доносом на Молдавскую митрополию РПЦ и оппозиционные СМИ.

В доносе — подробные пофамильные, с фотографиями, списки «врагов», «вражеских» СМИ и каналов Telegram. Обильно —политическая пропаганда и русофобия.

Молдавскую митрополию РПЦ, которая пришла в Молдову в 1813 году, в доносе называют «самопровозглашенной Молдавской православной церковью».

При этом сама Бессарабская митрополия РумПЦ была создана в 1923 году, а послужив на территории Молдовы чуть более двадцати лет, была упразднена — в 1944 году, после отступления на запад германских нацистов и войск их союзника, нациста Антонеску.

Как относилась эта митрополия к массовым казням и геноциду евреев и ромов на территории Молдовы во время Второй мировой войны — это отдельная большая тема.

В доносе сообщается, что Молдавская православная церковь РПЦ ведёт «гибридную войну против европейской идентичности и духовности», выполняя «план российских спецслужб» и «вековой план российского империализма».

Для начала просят Бухарест у всех перечисленных врагов отобрать гражданство Румынии.

Ну, и в молдавские спецслужбы поступила копия, тут к гадалке не ходи.

Такое впечатление, что там не батюшки сидят, а филиал PAS, а через дверь по коридору — офис Секуритате, и у всех повально погоны под рясами.

@rusputnikmd_2.