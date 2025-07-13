Бессарабская Митрополия РумПЦ разразилась эталонным политическим доносом на Молдавскую митрополию РПЦ и оппозиционные СМИ.
В доносе — подробные пофамильные, с фотографиями, списки «врагов», «вражеских» СМИ и каналов Telegram. Обильно —политическая пропаганда и русофобия.
Молдавскую митрополию РПЦ, которая пришла в Молдову в 1813 году, в доносе называют «самопровозглашенной Молдавской православной церковью».
При этом сама Бессарабская митрополия РумПЦ была создана в 1923 году, а послужив на территории Молдовы чуть более двадцати лет, была упразднена — в 1944 году, после отступления на запад германских нацистов и войск их союзника, нациста Антонеску.
Как относилась эта митрополия к массовым казням и геноциду евреев и ромов на территории Молдовы во время Второй мировой войны — это отдельная большая тема.
В доносе сообщается, что Молдавская православная церковь РПЦ ведёт «гибридную войну против европейской идентичности и духовности», выполняя «план российских спецслужб» и «вековой план российского империализма».
Для начала просят Бухарест у всех перечисленных врагов отобрать гражданство Румынии.
Ну, и в молдавские спецслужбы поступила копия, тут к гадалке не ходи.
Такое впечатление, что там не батюшки сидят, а филиал PAS, а через дверь по коридору — офис Секуритате, и у всех повально погоны под рясами.
@rusputnikmd_2.