Нахимичили с грибочками: можно ли есть выросшие на участке опята

Но отравиться можно и съедобными грибами. Они обладают огромной впитывающей силой благодаря грибнице — мицелию. Через эту сеть из множества тонких ниточек под землей из окружающей среды поглощаются любые растворы. Грибы вбирают в себя в том числе и химикаты, такие как тяжелые металлы и пестициды. Они очень чувствительны к удобрениям, стимуляторам роста и инсектицидам, которые используют садоводы. Употребление грибов, выросших на участке, где вы ведете приусадебное хозяйство, может стоить вам здоровья!