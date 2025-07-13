13 июля в Ростовской области празднуют День рыбака

13 июля в Ростовской области, как и по всей России, отмечают День рыбака. Для жителей региона это не просто праздник, а часть культуры — многие увлечены этим спокойным, вдумчивым, но вместе с тем и азартным искусством.
Свой праздник донские рыбаки с встречают с семьями и друзьями, на берегах рек с удочками и вкусной ухой. Некоторые, несмотря на жару, уже сделали неплохой улов. Фотографии можно посмотреть в соцсетях, например, в одной из групп в VK для любителей рыбалки.
К слову, вместе с жителями Дона День рыбака также отмечает и врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Сегодня донской глава поздравил всех с праздником и поделился своей фотографией с утренней рыбалки.
Напомним, День рыбака в России уходит корнями в СССР и отмечается во второе воскресенье второго летнего месяца. В 2025 году — 13 июля. Не следует путать праздник со Всемирным днем рыболовства, который отмечают 27 июля.
Подпишись на нас в Telegram.