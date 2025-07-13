В Уфу санавиацией доставили женщину с ожогами

В Уфу авиацией доставили женщину из Аскинской центральной районной больницы. О произошедшем рассказал главный врач медучреждения Вадим Галяутдинов.
По опубликованной информации, пациентка была госпитализирована с ожогами ягодиц, спины и груди, которые она получила, когда обожглась в бане кипятком.
После случившегося ее госпитализировали, а затем перевели в Уфу. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.