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В Уфу санавиацией доставили женщину с ожогами

Главный врач Аскинской больницы рассказал о случившемся.

Источник: Комсомольская правда

В Уфу авиацией доставили женщину из Аскинской центральной районной больницы. О произошедшем рассказал главный врач медучреждения Вадим Галяутдинов.

По опубликованной информации, пациентка была госпитализирована с ожогами ягодиц, спины и груди, которые она получила, когда обожглась в бане кипятком.

После случившегося ее госпитализировали, а затем перевели в Уфу. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.