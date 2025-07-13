Грозу, град и местами ливень ожидают в Самарской области ночью 14 июля

В регионе сохранится переменная облачность. Порывы ветра на некоторых участках достигнут 25 метров в секунду. Подробностями поделились синоптики Приволжского УГМС.
Специалисты уточнили: ночью 14 июля в губернии дадут о себе знать кратковременный дождь и локально ливень, гроза и град. Температура воздуха составит от +12 до +17 градусов по Цельсию.
В Самарской области прогнозируют на понедельник северо-восточный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. При непогоде достигнут 16−21, а местами повысятся до 25.
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