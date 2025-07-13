Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грозу, град и местами ливень ожидают в Самарской области ночью 14 июля

В регионе сохранится переменная облачность.

В регионе сохранится переменная облачность. Порывы ветра на некоторых участках достигнут 25 метров в секунду. Подробностями поделились синоптики Приволжского УГМС.

Специалисты уточнили: ночью 14 июля в губернии дадут о себе знать кратковременный дождь и локально ливень, гроза и град. Температура воздуха составит от +12 до +17 градусов по Цельсию.

В Самарской области прогнозируют на понедельник северо-восточный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. При непогоде достигнут 16−21, а местами повысятся до 25.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.