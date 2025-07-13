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В Ростовской области распространили фейк о серьезном пожаре в полях

Видео с полыхающими полями в соцсетях оказалось не из Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Видео с серьезным пожаром, которое 13 июля распространили в Ростовской области, было снято в другом регионе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе донского управления МЧС.

— В Шахтах сейчас ничего не горит. Это кадры от 9 июля из Ставропольского края, — пояснили в ведомстве.

Ранее в соцсетях жителям Дона показали высокую стену из дыма и огня в полях около трассы. Говорилось, что пожар якобы разгорелся «между Шахтами и Ростовом-на-Дону». В итоге оказалось, что эта информация не соответствует действительности.

При этом сейчас в Мартыновском районе Ростовской области тушат лес на площади в 30 га.

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