В Ростовской области распространили фейк о серьезном пожаре в полях

Видео с серьезным пожаром, которое 13 июля распространили в Ростовской области, было снято в другом регионе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе донского управления МЧС.
— В Шахтах сейчас ничего не горит. Это кадры от 9 июля из Ставропольского края, — пояснили в ведомстве.
Ранее в соцсетях жителям Дона показали высокую стену из дыма и огня в полях около трассы. Говорилось, что пожар якобы разгорелся «между Шахтами и Ростовом-на-Дону». В итоге оказалось, что эта информация не соответствует действительности.
При этом сейчас в Мартыновском районе Ростовской области тушат лес на площади в 30 га.
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