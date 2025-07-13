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Концерт популярного российского исполнителя Сергея Любавина прошел на «Славянском базаре» в Витебске

Талантливый певец, поэт и композитор, покоривший сердца своих слушателей тембром и глубокой лирикой, выступил с программой «Сергей Любавин и любимые женщины».

13 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Популярный российский исполнитель песен в жанре шансон Сергей Любавин выступил 13 июля на сцене концертного зала «Витебск». Поклонникам международного фестиваля искусств «Славянский базар» артист известен как постоянный участник традиционного гала-концерта «Шансон ТВ — Все звезды», который ежегодно покоряет публику своими хитами.

Талантливый певец, поэт и композитор, покоривший сердца своих слушателей тембром и глубокой лирикой, выступил с программой «Сергей Любавин и любимые женщины».

Специальными гостями вечера стали Виктория Алешко, Анна Благова и Катерина Голицына. -0-

Фото Александра Хитрова.