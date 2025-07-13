Российские школьники взяли золото на Международной олимпиаде по химии в ОАЭ

Победители и призеры Международной химической олимпиады, поступающие на химический факультет МГУ, получают ежемесячную стипендию в размере 20 тысяч рублей, что за шесть лет обучения составляет около 1,5 миллионов рублей при условии сдачи сессий на «4» и «5».