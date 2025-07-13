Российские школьники взяли золото на Международной олимпиаде по химии в ОАЭ

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские школьники завоевали четыре золотые медали на Международной олимпиаде по химии, которая проходила в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в пресс-службе МГУ.
«В воскресенье стали известны итоги 57-й Международной химической олимпиады. В этом (2025 — ред.) году она проходила в Объединенных Арабских Эмиратах. Все четыре участника из России завоевали золотые медали», — говорится в сообщении.
Состав сборной России на Международной олимпиаде по химии определился после двухнедельных сборов, которые проходили на химическом факультете МГУ.
Победители и призеры Международной химической олимпиады, поступающие на химический факультет МГУ, получают ежемесячную стипендию в размере 20 тысяч рублей, что за шесть лет обучения составляет около 1,5 миллионов рублей при условии сдачи сессий на «4» и «5».