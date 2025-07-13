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Таганрог накрыла пыльная буря

Очевидцы сообщили о пыльной буре из-за сильного ветра в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

Таганрог накрыли пыльная буря и сильный ветер. Об этом вечером 13 июля сообщили очевидцы в соцсетях.

Судя по кадрам, улицы приморского города оказались песочно-серыми из-за поднятой пыли. Насколько фотографии соответствуют ситуации, неизвестно. Однако ранее жителей Дона предупредили о резком ухудшении погоды и усилении ветра до 20−24 м/с.

К слову, накануне климатолог Александр Иошпа заявил о том, что пыльная буря может прийти в Ростову-на-Дону.

Напомним, во время пыльных или по-другому песчаных бурь ветер разносит частицы почвы и остатки удобрений. Это опасно для людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы.

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