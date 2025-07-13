Начальная школа с детским садом откроется в новом учебном году в Пинске

13 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске 1 сентября распахнет двери новое учреждение образования, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления по образованию Пинского горисполкома Ольга Левченко.
В микрорайоне Жемчужный завершается строительство начальной школы с детским садом. Близятся к концу внутренние работы, закупается необходимое технологическое и учебное оборудование, мебель. В двухэтажном здании создают безбарьерную среду. Серьезное внимание уделяется обеспечению безопасности: будут работать турникеты и видеонаблюдение.
В одном крыле разместится начальная школа, в которой для учащихся предусмотрено 321 место. Во втором крыле будут заниматься воспитанники детского сада. Его группы рассчитаны на 150 человек. В распоряжение ребят предоставят учебные классы, групповые помещения, уютные блоки для групп продленного дня, спортивные и актовый залы, бассейн, в котором в том числе смогут заниматься колясочники. Для обучения детей будут использовать современное мультимедийное оборудование.
Значительный объем работ по благоустройству проделан на территории строящегося учреждения образования. В частности, рабочие устанавливают надворное оборудование, теневые навесы, обустраивают игровые и спортивные площадки, локацию для изучения правил дорожного движения.
Пинчане наблюдают за ходом строительства и с нетерпением ждут открытия учреждения образования. «Школа-сад расположена внутри нового микрорайона с многоэтажной застройкой, где живет большое количество людей, в том числе многодетных семей», — обратила внимание Ольга Левченко. Документы на зачисление школьников начнут принимать с 1 августа. Списки воспитанников детского сада уже составляются. Параллельно формируется штат нового учреждения образования. Наряду с опытными педагогами будут трудиться молодые специалисты.
В эксплуатацию объект должен быть сдан до 20 августа, чтобы 1 сентября школа-сад распахнула свои двери для детей. -0-