Начальная школа с детским садом откроется в новом учебном году в Пинске

В одном крыле разместится начальная школа, в которой для учащихся предусмотрено 321 место. Во втором крыле будут заниматься воспитанники детского сада. Его группы рассчитаны на 150 человек. В распоряжение ребят предоставят учебные классы, групповые помещения, уютные блоки для групп продленного дня, спортивные и актовый залы, бассейн, в котором в том числе смогут заниматься колясочники. Для обучения детей будут использовать современное мультимедийное оборудование.