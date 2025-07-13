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Ракетную опасность объявили в Ростовской области вечером 13 июля

Жителей Ростовской области предупредили о ракетной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 13 июля в Ростовской области объявили ракетную опасность. Оповещение поступило от РСЧС около 19:15.

— Объявлена ракетная опасность по всей территории региона, — говорится в сообщении.

Жителям Дона рекомендуют спуститься в укрытие, подвал или подземный паркинг.

Напомним, в ночь на 12 июля в Миллеровском районе Ростовской области ликвидировали три БПЛА самолетного типа. Сообщалось также, что пострадавших и разрушений на земле нет.

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