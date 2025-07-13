Штрафы и ДТП: ответы на пять самых болезненных вопросов о самокатах

Отмечу те предложения Мосгордумы, которые были учтены в ПДД. Перемещаться на средствах индивидуальной мобильности можно со скоростью не более 25 км/ч. Разрешенная масса СИМ — не более 35 килограммов, и в случае превышения запрещается двигаться на них по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. А вот по правому краю проезжей части дорог можно ездить на средствах индивидуальной мобильности с любой массой. Но делать это можно лишь на тех участках, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов.