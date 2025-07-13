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История одного кишиневского сапожника-экономиста: «В его проекте для детдомовских ребятишек едва ли можно было нагреть руки, поэтому он и оказался неинтересен для администрации Санду»

Позвонили из президентуры, говорили грубо, потом и вовсе все затихло.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе, в доме на улице Армянской, 40, недалеко от бульвара Штефана чел Маре, есть высокая дверь. За этой дверью в маленькой каморке еще недавно работал сапожник. Если у вас возникала проблема с обувью и «большие» мастерские отказывались делать либо мелкую, либо сложную и неблагодарную работу, этот мастер ее делал.

Как-то мы с ним разговорились, и он рассказал, что по профессии является экономистом, а ремонту обуви когда-то научил его отец. И чтобы не сидеть дома после выхода на пенсию, он взялся за ремонт обуви.

Но однажды ему в голову пришла идея, и он написал проект о предоставлении жилья выпускникам детских домов. Когда они вступают во взрослую жизнь перед ними возникает масса проблем, и многие оказываются втянутыми в криминал. Так окончательно рушатся их судьбы. И мой знакомый предложил выделить в селах и небольших городках, где масса пустующих домов, им жилье. Ведь жилье — главное, а по стране таких пустующих домов десятки, если не сотни тысяч.

Экономист подготовил качественный проект, с расчетами. Власти схватятся за него, думал он и направил документы в президентуру.

Прошло какое-то время и из аппарата президента Майи Санду позвонили. Молодая девушка недовольным и требовательным голосом начала разговор, уточняя детали. Мой знакомый ответил на все вопросы, но поставил условие: он хотел сам руководить проектом, чтобы все было не формально, а сделано правильно.

«Почему вы так неучтиво со мной разговариваете?» — спросил он напоследок.

Через какое-то время последовал еще один звонок, говорили опять грубо. И потом все стихло. Наш разговор был в 2022 году. Потом еще через год я спрашивал его: что с проектом? Он просто махнул рукой.

И вот недавно я решил навестить моего знакомого сапожника, хорошо что был повод. Но дверь оказалась запертой. Я заглядывал к нему еще несколько раз, но с мастером-экономистом, видимо, что-то случилось.

Позже в каморке сделали ремонт, обновили дверь.

Нет теперь мастера, который мог сделать самую сложную и неблагодарную работу, за которую не хотят браться другие.

У партии ПАС, неформальным лидером которой является Майя Санду, теперь горячая пора — на носу выборы. Палатки, даже две, стоят на улице Армянской. Прохожим раздают политическую рекламу. Но через 30−40 метров эта реклама попадает в мусорные баки.

А ведь проект экономиста и обувного мастера был отличным, верно?

Да, хлопотным. Но на проекте для детдомовских ребятишек едва ли можно было нагреть руки, поэтому он и оказался неинтересен наверху.

Другое объяснение не приходит на ум.

Автор: Сергей ТКАЧ.

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