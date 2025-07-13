История одного кишиневского сапожника-экономиста: «В его проекте для детдомовских ребятишек едва ли можно было нагреть руки, поэтому он и оказался неинтересен для администрации Санду»

Но однажды ему в голову пришла идея, и он написал проект о предоставлении жилья выпускникам детских домов. Когда они вступают во взрослую жизнь перед ними возникает масса проблем, и многие оказываются втянутыми в криминал. Так окончательно рушатся их судьбы. И мой знакомый предложил выделить в селах и небольших городках, где масса пустующих домов, им жилье. Ведь жилье — главное, а по стране таких пустующих домов десятки, если не сотни тысяч.