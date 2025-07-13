Звездный путь и личная трагедия: как живет «русская Эдит Пиаф» певица Пелагея

Пелагея Ханова родилась 14 июля 1986 года в Новосибирске, в семье бывшей джазовой певицы и художницы Светланы Хановой. Позже Светлана стала режиссером и продюсером группы своей дочери. «Мама очень активно занимается моим творчеством, она и продюсер, и директор. И ни за какие коврижки не согласится отдать меня другим продюсерам. Впрочем, 15 лет назад у нее это бы и не получилось — юные исполнительницы в то время были не в моде», — рассказывала Пелагея «7 Дней». Пелагея с раннего возраста проявляла талант к музыке. Впервые на сцене Санкт-Петербурга она выступила в четыре года, поразив публику своим выдающимся вокалом.