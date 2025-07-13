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«Путешествующую» по венам пулю извлекли из тела мужчины

«Путешествующую» по венам пулю извлекли из тела мужчины специалисты Склифа.

«Путешествующую» по венам пулю извлекли из тела мужчины специалисты Склифа. Вовремя сделанная операция спасла пациенту жизнь.

Как узнал «МК», во флагманский центр Института Склифосовского вертолетом из Курска экстренно доставили пациента с огнестрельным пулевым ранением над ключицей. На КТ врачи обнаружили, что от места ранения пуля мигрировала по верхней и нижней полым венам и остановилась в правой почечной вене. Это редчайший случай.

Мужчину срочно направили на операцию. Специалисты временно пережали сосуды почки в рекордные 6−7 минут, что предотвратило ишемию почки. Затем вскрыли почечную вену и ювелирно извлекли пулю. Под конец вену ушили и восстановили кровоток.

Операция прошла успешно. Сейчас состояние пациента стабильное: он в сознании и переведен на самостоятельное дыхание.