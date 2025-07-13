«Путешествующую» по венам пулю извлекли из тела мужчины специалисты Склифа. Вовремя сделанная операция спасла пациенту жизнь.
Как узнал «МК», во флагманский центр Института Склифосовского вертолетом из Курска экстренно доставили пациента с огнестрельным пулевым ранением над ключицей. На КТ врачи обнаружили, что от места ранения пуля мигрировала по верхней и нижней полым венам и остановилась в правой почечной вене. Это редчайший случай.
Мужчину срочно направили на операцию. Специалисты временно пережали сосуды почки в рекордные 6−7 минут, что предотвратило ишемию почки. Затем вскрыли почечную вену и ювелирно извлекли пулю. Под конец вену ушили и восстановили кровоток.
Операция прошла успешно. Сейчас состояние пациента стабильное: он в сознании и переведен на самостоятельное дыхание.