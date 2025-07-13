«Путешествующую» по венам пулю извлекли из тела мужчины

Как узнал «МК», во флагманский центр Института Склифосовского вертолетом из Курска экстренно доставили пациента с огнестрельным пулевым ранением над ключицей. На КТ врачи обнаружили, что от места ранения пуля мигрировала по верхней и нижней полым венам и остановилась в правой почечной вене. Это редчайший случай.