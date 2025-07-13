В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Местами по Ростовской области вечером 13 июля, а также в течение 14 июля возможны грозовые дожди с градом и сильным ветром до 20−24 м/с. Действует штормовое предупреждение. Информацию об этом распространила пресс-служба ГУ МЧС России по донскому региону.
Спасатели напоминают: в непогоду лучше находиться в помещении. На улице во время ветра и дождя нельзя идти рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также не следует подходить к витринам и проводам.
При скачках электричества необходимо отключать технику. Просить о помощи нужно по номерам «101» или «112».
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