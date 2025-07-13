Набор в Военную академию в этом году увеличен

Еще одно новое направление — применение искусственного интеллекта. «Искусственный интеллект нужен. Он помогает командиру принять единственно правильное решение, от которого будут зависеть и успех тех или иных действий, и жизнь подчиненных. Мы, конечно, этим вопросом занимаемся. Есть системы, где без него не обойтись, но профессионал, офицер должен быть подготовлен, знать классические подходы к ведению военных действий и, основываясь на этих знаниях, с применением искусственного интеллекта решать поставленные задачи», — считает Андрей Горбатенко.