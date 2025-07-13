Набор в Военную академию в этом году увеличен

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как проходит вступительная кампания в Военную академию Беларуси, рассказал в интервью телеканалу СТВ начальник учреждения образования Андрей Горбатенко, сообщает БЕЛТА.
«В прошлом году мы успешно решили задачу по набору. Был неплохой конкурс, — отметил Андрей Горбатенко. — В целом к нам поступила достаточно мотивированная молодежь. Набор в этом году увеличен, в том числе набор девушек».
В вузе рассчитывают, что придут подготовленные абитуриенты, конкурс сложится выше, чем в предыдущие вступительные кампании.
Говоря о наборе девушек, Андрей Горбатенко отметил такие качества, как усидчивость, дисциплинированность, внимательность, ответственность. Все это позволяет эффективно решать задачи. Наиболее востребовано такое направление, как «практическая психология в военном деле». Конкурс среди представительниц прекрасного пола достигает 8 человек на место. «В этом году также будем набирать 45 девушек на различные специальности», — проинформировал Андрей Горбатенко.
Процесс обучения в Военной академии скорректирован с учетом знаний о том, как ведутся современные войны. Особое внимание — подготовке специалистов для военно-воздушных сил и войск ПВО. «На специальности факультета противовоздушной обороны достаточно стабильный, хороший конкурс. Тесно работаем с командованием Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Очень плотно работаем с предприятиями Государственного военно-промышленного комитета, с теми, кто в том числе разрабатывает образцы вооружения. Все это внедряется в обучение», — добавил Андрей Горбатенко.
В освоении самых продвинутых видов вооружений помогает ближайший союзник — Россия. Когда какой-то образец планируется к поставке и белорусские военнослужащие будут его применять, проводится комплекс подготовки специалистов с выездом в РФ, организуются курсы на территории Беларуси.
«Если говорить о тех передовых образцах вооружения, которые сегодня находятся в ракетных войсках наших Вооруженных Сил, то комплекс мероприятий реализован. Специалисты есть, уже есть свои инструкторы», — добавил начальник Военной академии.
Значительную роль в конфликтах стали играть беспилотники. Беларусь также развивает эту сферу. С 15 января 2025 года в Военной академии создана кафедра специальной подготовки и боевого применения беспилотной авиации. «Лейтенанты, которых выпустили, успели пройти подготовку на базовом уровне и получили удостоверение, что они готовы и умеют применять беспилотную авиацию», — сказал Андрей Горбатенко.
Он добавил, что подготовка спланирована на трех уровнях. Базовый дается всем выпускникам, второй, более сложный, ориентирован, в частности, на офицеров ракетных войск и артиллерии, которые должны уметь наносить огневое поражение, корректировать огонь с применением БПЛА. Третий уровень — для узких специальностей.
Еще одно новое направление — применение искусственного интеллекта. «Искусственный интеллект нужен. Он помогает командиру принять единственно правильное решение, от которого будут зависеть и успех тех или иных действий, и жизнь подчиненных. Мы, конечно, этим вопросом занимаемся. Есть системы, где без него не обойтись, но профессионал, офицер должен быть подготовлен, знать классические подходы к ведению военных действий и, основываясь на этих знаниях, с применением искусственного интеллекта решать поставленные задачи», — считает Андрей Горбатенко.
Также он рассказал о сотрудничестве с Китаем в подготовке военнослужащих. КНР готова расширять такое взаимодействие — увеличивать количество слушателей, перечень специальностей. «У нас прекрасные отношения, — отметил Андрей Горбатенко. — Их интересуют все направления: РЭБ, разведка, тыловое, техническое обеспечение, подготовка офицеров оперативно-тактического, оперативно-стратегического уровня. Думаю, в ближайшее время эти проекты будем реализовывать».-0-
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