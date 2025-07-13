Синоптики предсказали «лучшую в мире погоду» после недели зноя в Москве

«Самую лучшую в мире погоду» спрогнозировал в Москве ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец с 14 июля, заявив об окончании недели аномальной жары. По его словам, зной сменит комфортная температура не выше 26 градусов, а прохладу принесут ливни.
«Тропический зной сменится тропическими ливнями, а закончится это всё — бархатным летом! Это будет лучшая в мире погода»? — написал он в свое Telegram-канале.
Как отметил в беседе с aif.ru глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, такая погода будет полностью соответствовать климатическим нормам и представлениям о середине лета.
«Придет чисто июльская погода, полностью соответствующая нашим представлениям о середине июля. Днем температура составит 25−26 градусов, ежедневно будут кратковременные дожди с грозой. При этом осадки будут носить мозаичный характер», — объяснил он.
По словам синоптика, умеренно тёплая погода с ежедневными грозовыми дождями задержится в Москве до конца недели.
Ранее Тишковец сообщил, что в Москве на этой неделе зафиксировали два температурных рекорда. В целом, июль оказался на два градуса теплее обычного.