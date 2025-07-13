Ричмонд
+29°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики предсказали «лучшую в мире погоду» после недели зноя в Москве

Температура не превысит 26 градусов тепла.

Источник: Аргументы и факты

«Самую лучшую в мире погоду» спрогнозировал в Москве ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец с 14 июля, заявив об окончании недели аномальной жары. По его словам, зной сменит комфортная температура не выше 26 градусов, а прохладу принесут ливни.

«Тропический зной сменится тропическими ливнями, а закончится это всё — бархатным летом! Это будет лучшая в мире погода»? — написал он в свое Telegram-канале.

Как отметил в беседе с aif.ru глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, такая погода будет полностью соответствовать климатическим нормам и представлениям о середине лета.

«Придет чисто июльская погода, полностью соответствующая нашим представлениям о середине июля. Днем температура составит 25−26 градусов, ежедневно будут кратковременные дожди с грозой. При этом осадки будут носить мозаичный характер», — объяснил он.

По словам синоптика, умеренно тёплая погода с ежедневными грозовыми дождями задержится в Москве до конца недели.

Ранее Тишковец сообщил, что в Москве на этой неделе зафиксировали два температурных рекорда. В целом, июль оказался на два градуса теплее обычного.