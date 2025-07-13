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Десятки тысяч крабов и скатов выбросило на берег в Одесской области

Причиной массового выброса морских обитателей стало редкое природное явление.

Источник: Аргументы и факты

На берег Тузловских лиманов под Одессой выбросило десятки тысяч крабов и скатов, сообщает в своем Telegram-канале украинское издание «Страна».

Сообщается, что массовый выброс морских обитателей случился из-за подъема холодной глубинной воды к поверхности моря, что «вымыло» крабов на берег.

Отмечается, что Тузловские лиманы находятся на юге Одесской области, между Черным морем и рекой Дунай.

Ранее сообщалось, что дельфин-белобочка Бублик, которого две недели лечили в полевых условиях, скончался из-за тяжелой болезни после сброса канализационных стоков в бухту в Севастополе.