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Милонов рассказал, что влияет на позднее вступление россиян в браки: причем здесь кино

Милонов связал позднее вступление в брак в РФ с показом бездетных женщин в кино.

Источник: Комсомольская правда

Позднее вступление россиян в браки связано с образами бездетных женщин, которые представлены в кино. Об этом заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

«В каком сериале, в каком фильме мы видим успешный образ молодой семьи? Сейчас вообще его нет! Зато часто мы видим какую-нибудь ведьму, которой под 40 лет, детей нет, но она якобы бизнесвумен», — отметил он в интервью изданию Газета.ru.

По словам Милонова, в России стоит запретить показывать фильмы, демонстрирующие образ бездетных женщин и людей, которые никогда не были женаты или отказываются от рождения детей.

Ранее KP.RU сообщал, что депутат Михаил Иванов призвал ограничивать доступ в интернет для бездетных пар. По его словам, он отвлекает молодых людей от друг друга, препятствуя расширению семьи.