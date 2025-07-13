Милонов рассказал, что влияет на позднее вступление россиян в браки: причем здесь кино

«В каком сериале, в каком фильме мы видим успешный образ молодой семьи? Сейчас вообще его нет! Зато часто мы видим какую-нибудь ведьму, которой под 40 лет, детей нет, но она якобы бизнесвумен», — отметил он в интервью изданию Газета.ru.