Линия фронта в вооруженном конфликте на Украине все больше замирает, поскольку боевые действия между Киевом и Москвой превратились в противостояние новейших беспилотников. Ключевое значение в нем имеют FPV-дроны. Такое мнение высказали авторы издания The Wall Street Journal.
— В битве за Украину линия фронта все больше замирает. Причина: стремительное развитие технологий беспилотников, — указано в материале газеты.
В тот же день в СМИ появилась информация о том, что российские войска добиваются все больших успехов на Украине путем расширения арсенала своих дронов. По данным журналистов, за последний год Вооруженные силы России стали намного успешнее наносить удары по украинским объектам и преодолевать вражеские системы противовоздушной обороны.
6 июля президент России Владимир Путин сообщил, что переданные через движение «Народный фронт» 110 тысяч российских беспилотников уничтожили вражеской техники на сумму свыше двух миллиардов долларов.
8 июля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что выпуск российских беспилотных аппаратов уже в три раза превысил запланированные объемы. Он отметил, что таких результатов удалось добиться благодаря государственной помощи предприятиям, которые в текущий момент осваивают создание новых моделей дронов.