WSJ: Линия фронта на Украине замирает из-за FPV-дронов

В тот же день в СМИ появилась информация о том, что российские войска добиваются все больших успехов на Украине путем расширения арсенала своих дронов. По данным журналистов, за последний год Вооруженные силы России стали намного успешнее наносить удары по украинским объектам и преодолевать вражеские системы противовоздушной обороны.